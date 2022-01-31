"Как возникла идея, чтобы Усик поиграл за Полесье на Winter Cup-2022? Он хороший друг президента нашего клуба Геннадия Буткевича. После того, как было принято решение о проведении Winter Cup-2022, у нашего президента, выступившего спонсором этого турнира вместе с Александром Ярославским и телеканалами Футбол, возникла идея, чтобы Александр Усик дебютировал за нашу команду.

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Все знают, что у него футбольное прошлое, в детстве и юношестве Александр играл за Таврию. Кроме того, у самого Усика было желание сыграть за Полесье. Президент поддержал его в этом, а он согласился с его предложением. Пока он еще не тренировался с игроками Полесья. Рассматриваем ли вариант с полноценным контрактом? Будем рассматривать. Если он усилит нашу команду – предложим, если нет, – просто дадим шанс попробовать себя в футболе", – отметил Гурский в комментарии Fanday.

Добавим, что Усик попробует свои силы в футболе на товарищеском турнире Winter Cup-2022, на котором кроме Полесья сыграют Металлист, Черноморец и Вереск. Боксер может дебютировать за житомирский клуб 3 февраля в матче с Вересом.

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