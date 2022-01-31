"Як виникла ідея, аби Усик пограв за Полісся на Winter Cup-2022? Він хороший друг президента нашого клубу, Геннадія Буткевича. Після того, як було ухвалено рішення про проведення Winter Cup-2022, у нашого президента, який виступив спонсором цього турніру разом із Олександром Ярославським та телеканалами Футбол, виникла ідея, щоб Олександр Усік дебютував за нашу команду.

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Усі знають, що в нього футбольне минуле, у дитинстві та юнацтві Олександр грав за Таврію. Крім того, у самого Усика було бажання зіграти за Полісся. Президент підтримав його у цьому, а він погодився на його пропозицію. Поки що він ще не тренувався з гравцями Полісся. Чи розглядаємо варіант з повноцінним контрактом? Розглядатимемо. Якщо він посилить нашу команду – запропонуємо, якщо ні, – просто дамо шанс спробувати себе у футболі", – зазначив Гурський у коментарі Fanday.

Додамо, що Усик спробує свої сили у футболі на товариському турнірі Winter Cup-2022, на якому, окрім Полісся, зіграють Металіст, Чорноморець та Верес. Боксер може дебютувати за житомирський клуб 3 лютого у матчі з Вересом.

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