Александр Усик после переноса боя с Тайсоном Фьюри может позволить себе футбольные забавы.

Обладатель четырех чемпионских поясов посетил тренировочный лагерь житомирского клуба в Испании.

Усик признался, когда дебютирует за Полесье и намекнул на чемпионство в УПЛ: "Хочется бороться за европейские титулы"

Усик не отказал себе в удовольствии пробить пенальти. Все получилось четко – мощный удар с левой, вратарь и мяч по разным углам. Также звездный боксер познакомил футболистов Полесья с Якубом Хиски – заведующим кафедрой по спортивной подготовке университета Катовице. Специалист провел для команды часовую лекцию, а затем ответил на вопросы.

Напомним, 17 февраля Усик должен был боксировать с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона, однако британец получил рассечение на тренировке. Новая дата поединка – 18 мая. Заметим, что 37-летний Усик имеет действующий контракт с Полесьем.

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