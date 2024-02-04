Буткевич "отжал" номер у легенды Жироны – босс Цыганкова и Довбика получил от президента Полесья другой ценный презент
Президент Полесья Геннадий Буткевич посетил матч Жирона – Реал Сосьедад, участие в котором принял украинец Виктор Цыганков.
Как известно, житомирское Полесье находится на сборах в Испании. Владелец и президент украинского клуба Геннадий Буткевич не упустил возможности вживую просмотреть поединок 23-го тура Ла Лиги Жирона – Реал Сосьедад (0:0). О визите Буткевича в Испанию сообщила пресс-служба Полесья.
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65-летний Буткевич встретился на стадионе Монтиливи с президентом Жироны Делфи Гели. Боссы клубов обменялись подарками. Президент Полесья получил футболку Жироны со своей фамилией и 7-м номером, который принадлежит легенде каталонского клуба Кристиану Стуани.
Делфи Гели подарили футболку Полесья с 17-м номером и фамилией Александра Усика, который ранее заявлен за житомирскую команду на сезон УПЛ.
К слову, Жирона занимает второе место чемпионата Испании. Полесье завершило первую часть сезона УПЛ на третьей строчке.