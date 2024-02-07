Олександр Усик після перенесення бою з Тайсоном Ф'юрі може дозволити собі футбольні забавки.

Володар чотирьох чемпіонських поясів відвідав тренувальний табір житомирського клубу в Іспанії.

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Усик не відмовив собі у задоволенні пробити пенальті. Все вийшло чітко – потужний удар з лівої, воротар та м'яч по різних кутах. Також зірковий боксер познайомив футболістів Полісся з Якубом Хіскі – завідувачем кафедри зі спортивної підготовки університету Катовіце. Фахівець провів для команди годинну лекцію, а потім відповів на питання.

Нагадаємо, 17 лютого Усик мав боксувати з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона, проте британець отримав розсічення на тренуванні. Нова дата поєдинку – 18 травня. Зауважимо, що 37-річний Усик має чинний контракт з Поліссям.

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