Имя Криштиану Роналду не исчезает со страниц прессы в течение лета.

Накануне звездный форвард принял участие в спарринге против Райо Вальекано (1:1). 37-летний Криштиану отыграл тайм, после чего его заменили на Амада Диалло.

Роналду в очередной раз проявил неуважение к Манчестер Юнайтед – фанаты свирепствуют и ждут изгнания звезды.

Рон ушел из Олд Траффорд еще до финального свистка. Sky Sports сообщил, что МЮ не считает это проблемой, хоть клуб и отказался давать комментарии. Более того, португалец был не единственным игроком, который так поступил. Стадион до завершения матча также покинул Диогу Далот.

Напомним, Роналду бунтует на протяжении всего межсезонья, потому что хочет перейти в клуб, играющий в Лиге чемпионов. Он даже не летел с командой в зарубежные турне и пропустил подготовку к сезону 2022/23.