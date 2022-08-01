Напередодні зірковий форвард взяв участь у спарингу проти Райо Вальєкано, який завершився нічиєю 1:1. 37-річний Кріштіану відіграв тайм, після чого його замінили на молодого Амада Діалло.

Роналду вкотре проявив неповагу до Манчестер Юнайтед – фанати лютують і чекають вигнання зірки

Рон пішов з Олд Траффорд ще до фінального свистка. Sky Sports повідомив, що МЮ не вважає це проблемою, хоч клуб і відмовився давати коментарі. Ба більше, португалець був не єдиним гравцем, який так вчинив. Стадіон до завершення матчу також покинув Діогу Далот.

Нагадаємо, Роналду бунтує упродовж всього міжсезоння, бо хоче перейти у клуб, що грає в Лізі чемпіонів. Він навіть не летів з командою у закордонні турне і пропустив підготовку до сезону 2022/23.

Роналду мляво повернувся у склад МЮ, Мілан впевнено здолав Марсель, дубль Ліверпуля зганьбився проти французів: спаринги