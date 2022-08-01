Возвращение португальца в спарринге против Райо Вальекано (1:1) оказалось совсем не триумфальным.

Роналду отыграл тайм, а в перерыве его заменили на молодого Диалло. Нападающий решил не оставаться с командой и показательно покинул Олд Траффорд до финального свистка, сообщает Daily Mail. Такое поведение вызвало гневную реакцию фанатов МЮ в соцсетях: "Король уже наигрался", "Надеюсь, мы последний раз видели его на Олд Траффорд", "Такого себе не позволял даже Погба".

Not even waited for the final whistle ‍ pic.twitter.com/jraOWdoPd5 — Gaz (@CantonaManc) July 31, 2022

Напомним, Роналду бунтует на протяжении всего межсезонья, потому что хочет перейти в клуб с Лигой чемпионов. 37-летний португалец не летел с командой в зарубежные турне и пропустил подготовку к новому сезону.

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