Роналду в очередной раз проявил неуважение к Манчестер Юнайтед – фанаты в бешенстве и ждут изгнания звезды
Криштиану Роналду всем своим видом демонстрирует нежелание выступать на Олд Траффорд.
Возвращение португальца в спарринге против Райо Вальекано (1:1) оказалось совсем не триумфальным.
Роналду отыграл тайм, а в перерыве его заменили на молодого Диалло. Нападающий решил не оставаться с командой и показательно покинул Олд Траффорд до финального свистка, сообщает Daily Mail. Такое поведение вызвало гневную реакцию фанатов МЮ в соцсетях: "Король уже наигрался", "Надеюсь, мы последний раз видели его на Олд Траффорд", "Такого себе не позволял даже Погба".
Напомним, Роналду бунтует на протяжении всего межсезонья, потому что хочет перейти в клуб с Лигой чемпионов. 37-летний португалец не летел с командой в зарубежные турне и пропустил подготовку к новому сезону.
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