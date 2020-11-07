Нападающий мадридского Атлетико доволен переездом в столицу Испании, а также не держит зла на Рональда Кумана, который побудил его к уходу из Барсы.

Как известно, перед началом сезона 2020/21 Суарес перебрался из Барселоны в Атлетико, поскольку Рональд Куман заявил, что не рассчитывает на опытного нападающего. Уругваец защищал цвета "сине-гранатовых" с 2014 года, выиграв за это время Лигу чемпионов и 4 раза – Примеру.

В интервью AS уругвайский нападающий рассказал о первых месяцах в Мадриде и сложном отъезде из Барселоны. Главные тезисы – уже на "Футбол 24".

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Мне хорошо в Атлетико. Переезд всегда влечет определенные неудобства для семьи. Нужно искать новый дом, школу для детей. Но клуб очень помог мне в этих вопросах, значительно облегчив адаптацию. Мне комфортно здесь. Я пришел помочь Атлетико и сделаю все, что в моих силах. Хочу внести свой вклад в развитие этого великого клуба, который ставит перед собой высокие задачи. Надеюсь, мне удастся оправдать ожидания. Я хочу доказать, что все еще остаюсь игроком мирового уровня.

В последние годы Атлетико борется с Реалом и Барселоной за чемпионство. Им не повезло проиграть два финала ЛЧ, но нужно верить в успех. Игроки, которые собраны здесь, способны на великие дела. Главное – быть уверенными в себе и верить в собственные силы.

Решение перейти сюда было легким. Когда главный тренер настолько заинтересован в тебе, то ты понимаешь, что остаешься ценным футболистом. Меня ценят здесь так, как, наверное, не ценили нигде. Это очень важно. То, как ко мне отнеслись в Атлетико, о многом говорит. Это захватывает и поражает, поэтому я хочу отблагодарить команду.

Если забью Барселоне, то не буду праздновать гол. Прежде всего, из уважения к людям и клубу, который дал мне очень много. Очевидно, что эта команда является особенной для меня. Матч против Барсы будет знаковым для меня, ведь я снова встречусь с друзьями. Однако, теперь я играю за Атлетико и буду биться за эту футболку до смерти. Так же, как я сражался за свои предыдущие клубы.

Я часто общаюсь с Месси, ведь это мой друг. Но мы говорим о жизни, а не о футболе. О том, что происходит сегодня. Что бы ни случилось, между нами хорошие отношения, мы всегда поддерживаем друг друга. Возможно, он не лучшим образом начал сезон, но не стоит забывать, что Лео уже 33 года. Он знает, как выйти из любой ситуации.

Месси сохранил тот энтузиазм, который был раньше. Слова Сетьена о том, что им трудно управлять? Все, кто знаком с Лео, знают, какой он человек. Как на поле, так и за его пределами. Он всегда помогает молодым футболистам, дает им полезные советы. Это о многом говорит.

Мог ли бы Лионель перейти в Атлетико? Учитывая его возраст, достижения и статус, он имеет право на любое решение. Я никогда не спрошу его об этом, а поддержу любой его выбор. Он заслуживает быть счастливым – в Барселоне, или где угодно. Если такая возможность появится, то я расскажу ему о преимуществах Атлетико. Но окончательное решение будет принимать он сам.

У меня профессиональные отношения с Куманом. Когда он по телефону озвучил свое решение в отношении меня, я ответил, что хочу продолжить тренировки с командой до момента разрешения ситуации. Я 3 недели тренировался с максимальной самоотдачей, после чего Куман сказал, что если мы не найдем решение, кому-то из команды придется уйти. Я хотел найти свой путь и, к счастью, нашел. У нас с ним взаимное уважение. Я уважаю его за то, что он не побоялся принять решение и сказал мне о нем. В свою очередь, Куман оценил, что я не жаловался и продолжал оставаться профессионалом даже с учетом ситуации, в которой оказался.

То, что происходит в Барселоне сейчас, меня не касается (отставка Бартомеу с поста президента – прим. "Футбол 24"). Я выступаю за другую команду. Считаю, что лучше оставаться в стороне этой ситуации.

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