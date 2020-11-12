После матча Польша – Украина болельщики "Кадры" громко насмехаются и благодарят голкипера "сине-желтых", но страж ворот Реала неожиданно получил весомую поддержку. Лунин и наставник поляков Бженчек стали главными героями мемов и не только.

Польша – Украина: Лунин пытается ловить второй мяч в свои ворота, но Модер более ловкий

Польша вновь победила и не верит своему фарту. Может, просто такой день (у них на 11 ноября как раз приходится праздник Независимости), а может, Лунин еще повторит историю Бущана, который после 7 голов во Франции и не менее эпической ошибки с Германией остановил Испанию, выдав матч жизни. У Андрея еще будет время ответить злым языкам, а пока этот момент, который иногда случается и с великими вратарями, стал темой дня в польских соцсетях и СМИ. Время запастись терпением и потренировать чувство самоиронии, ведь на самом деле никакой трагедии не произошло - товарищеский матч всегда остается товарищеским.

Польша – Украина: Лунин на уровне Реала, Бженчек берет пример с Шевченко, космос Зинченко и трансферной цели Динамо

Те же польские фанаты в большинстве критически воспринимают победу 2:0. С таким натужным стилем игры местные "кибицы", такое впечатление, уже не могут дождаться, где команда тренера с неоднозначной прессой провалится. Мол, фактически не было каких-то интересных моментов у наших ворот, украинцы выглядели откровенно солиднее, а "бело-красные" показали слабую техническую выучку, поэтому лишь грандиозный подарок от Лунина спас праздник. Несмотря на щедрость последнего, польский интернет не знал жалости. Как будто забыли фейлы своих вратарей Фабиянски и Боруца, которые также облетели весь мир.

Алло, алло. Видит ли это вратарь?

Куда же без сравнений с Нойером...

Мануэль, ты видел Лунина? Да

Мануэль Нойер. Это даже не он.

Когда видишь, что вычудил украинский голкипер

А. Лунин. Где черт возьми я оказался

Łunin - bramkarz Ukrainy. Na tę chwilę: karta Polaka i robota na strefie w Tychach przez firmę zewnętrzną. Zasłużył. #POLUKR pic.twitter.com/Yr0HDa2tW4 — Wojtek PL️ (@hockeygoaliepl) November 11, 2020

Лунин наработал вчера на карту поляка и работу в экономической зоне города Тыхы. Заслужил.

Зидан решил в хорошем расположении духа проверить, как справился Лунин в матче сборной, а там такое...

Не обошлось без упоминания о столкновении Зидана против Матерацци. Только теперь в роли итальянца Лунин. Кто-то здесь сильно в ярости?

Болельщики, которые пытаются определить, сколько раз легендарный польский комментатор Шпаковский вспомнил фамилию Цыганкова, вышедшего после перерыва.

"Андрей, где ты гулял?": Лунина троллят и жалеют, Селезнев вместо Ярмолы, инсайд из штаба Шевченко после Польши

Был на поле голкипер с совсем другой историей и выражением лица - Скорупски пропускал в каждой игре с сентября 2019-му, но накануне выдал первый сухой матч за более чем год.

У вас не болит нога, болит большой Ежи Бженчек. Многим фанатам трудно смириться с этим господином в должности главного тренера, но после таких результатов (8 побед, по одному поражению и ничьей за последний год, или 9 домашних матчей без фиаско, в которых 7 триумфов и 2 мировые) его трудно в чем-то упрекать.

Мы дали им сегодня прикурить, будто бы говорит Бженчек. На самом деле главный тренер сборной Польши признал, что уровень игры украинцев был ощутимо выше.

Иронизируют и над успехами своей команды: "А теперь пиши там, неудачник: господин тренер Ежи Бженчек из Польши - лучший, и вся его "Кадра" тоже".

Если бы Бженчек был Морфеем из Матрицы, то у него был бы такой выбор: хороший стиль игры или результаты.

Отсутствующий в спарринге против Украины Левандовски к боссу польской федерации футбола Бонеку: "Сегодня такой тест - рулевой Юрек сам выбрал тактику"...

"Милик получил звание капитана за прекрасные выступления в Наполи". Напомним, форварда вычеркнули из заявки команды Гаттузо на все турниры в этом сезоне, потому что поляк так никуда не перешел этим летом.

А это все-таки была Украина? Странно, мы должны были играть с... Нидерландами.

Болит нога? Попрошу не врать. Мне прекрасно известно, что у вас болит БОЛЬШОЙ Якуб Модер

Слева: фанаты, когда Модер теряет мяч - ох дорогой, все замечательно. Справа: фанаты, когда Зелински теряет мяч - ты долбаная обезьяна. Интересно, что хавбек Леха, которым интересовалось Динамо, с огромным преимуществом стал лучшим по индексу Instat (364).

#PrawdaLiczb prezentuje noty Instat po meczu #POLUKR



^Moder 364

*Zieliński 321

Piątek 308

*Góralski 303

Skorupski 300

Walukiewicz 297

*Płacheta 293

*Rybus 275

*Gumny 269

^Jóźwiak 263

Bochniewicz 258

Klich 258

^Linetty 256

^Reca 249

^Bereszyński 249

*Milik 222

^Szymański b.o. pic.twitter.com/bVVAbHW6GT — Marcin Matuszewski (@matuszewski_ini) November 12, 2020

При этом Модер сыграл только 30 минут, став лидером поляков по ударам (3) и попаданиям (2), а также показав невероятную интенсивность действий. Если бы провел на поле весь матч с таким графиком, будущий игрок Брайтона добил бы до 110 ТТД и выполнил 29 подборов/перехватов/отборов при 3 потерях, что дало бы показатель мирового класса. Якуб также выиграл 100% единоборств в защите, выдав лишь 16% брака всех действий.

Командная оценка Польши (280) превышает средний показатель этой сборной за последние 2 года (277). В основном из-за Лунина занижен индекс Украины (256). Поэтому команда Шевченко провела 6-й худший матч за 2 года, тогда как у соперника 8-й лучший. Наш средний показатель с 2019 года - это 267.

EXCLUSIVA DC | Llamada de urgencia del Madrid a Lunin tras su error y los ‘palos’ que está recibiendo https://t.co/fWaNNPgzrI#RealMadrid #lunin pic.twitter.com/uDIvUpylfJ — Defensacentral.com (34) (@defcentral) November 12, 2020

В заключение добавим, что появился и позитивный сигнал из Мадрида, и это уже не шутки или мемы. Как эксклюзивно сообщил портал DefensaCentral, Реал немедленно отреагировал на кошмар своего вратаря. Руководство "сливочных" боится, что критика в прессе и психологический груз плохо скажутся на состоянии Лунина, которого продолжают считать большим активом на будущее.

Поэтому "очень важная персона из самых высоких кабинетов" испанского гранда позвонила и выразила Андрею полную поддержку, предложив любую помощь, которая только понадобится. В клубе понимают, что с молодыми вратарями без особой игровой практики такое иногда случается, и пытаются подбодрить, сохраняя близкий контакт в трудное для украинского футболиста время.

"Про цю трагедію говорили крізь зуби, і вона сталася": Іспанія висміює та захищає Луніна – знайдено винуватців фейлу