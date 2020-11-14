Колумбія приймала Уругвай в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Кваліфікація ЧС-2022, Південна Америка

Колумбія – Уругвай – 0:3

Голи: Кавані, 5, Суарес, 54 (пен.), Нуньєс, 73

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Форвард Манчетсер Юнайтед Едінсон Кавані вивів збірну Уругваю вперед вже на 5-й хвилині. Гості володіли певною перевагою, що і конвертувалось у другий гол одразу після перерви, пенальті реалізував Суарес.

Заключну крапку у зустрічі поставив молодий форвард Бенфіки Дарвін Нуньєс, довівши рахунок до розгромного. У підсумку впевнена перемога гостей.

Після трьох турів Уругвай піднявся на 4-ту сходинку таблиці відбору, Колумбія розташувалась на 6-му місці.

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