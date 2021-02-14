Эмоции в поединке главных претендентов на бронзу УПЛ не утихали даже на скамейке запасных.

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги между Зарей и Десной борьба шла на каждом участке поля на протяжении всего поединка. В одном из моментов полузащитник луганчан Дмитрий Иванисеня лишился зуба, а уже в компенсированное время, после фола Владислава Калитвинцева на иранском новичке луганчан Захедитабаре Шахабе, между футболистами обеих команд произошла стычка, которая чуть не переросла в массовую драку.

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Во время вышеупомянутого эпизода в трансляцию попало оскорбительное высказывание с расистским подтекстом: "Уродов понабрали, бл**ь, чернож***х" (момент на 2:41:13). Как утверждает Football Hub, фраза прозвучала со скамейки запасных черниговской команды. Очевидно, УАФ проведет расследование этого инцидента.

Напомним, Заре удалось вырвать победу у Десны со счетом 2:1 и обойти черниговцев в турнирной таблице чемпионата Украины.

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