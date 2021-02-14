Первый официальный поединок Зари в новом году запомнится полузащитнику луганчан на всю жизнь.

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Заря на своем поле одолела одного из главных конкурентов в борьбе за медали – черниговскую Десну (2:1). Поединок надолго запомнится полузащитнику луганчан Дмитрию Иванисене.

Юбилейный гол Гладкого в видеообзоре матча Заря – Десна – 2:1

В конце встречи в одном из эпизодов с 27-летним футболистом произошел неприятный инцидент – Дмитрий в верховой борьбе с Максимом Дегтяревым недосчитался зуба. И все бы ничего, но 14 февраля (в День всех влюбленных) Иванисеня ведет свою любимую под венец.

На потерю зуба обратила внимание девушка футболиста Юля, которая на своей странице в социальной сети Instagram написала: "Как быть, если мы завтра идем в ЗАГС, а Диме на игре выбили зуб? Зубная фея решила прийти во время матча. Только у нас такое могло случиться. Наверное, подумаю, что ответить во время росписи".

Заря благодаря дублю Гладкого победила Десну в битве за пьедестал