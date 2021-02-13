"Мне кажется, в первом тайме не было конструктива. Все боролись с погодой, с полем, с соперником. Забили гол, но быстро пропустили. Чувствовался настрой команды в раздевалке, а второй тайм показал, что у нас есть характер.

Юбилейный гол Гладкого в видеообзоре матча Заря – Десна – 2:1

Ребята, которые выходят, добавляют, улучшают, командная работа у нас сегодня была на первом месте. В конце был навал у соперника, но мы не стушевались, выбегали в контратаки, где можно было игру завершать.

Ситуация с травмированными? Улучшение есть, и я надеюсь в ближайшем будущем к нам вернутся и Артем Громов, и Влад Кабаев. Сейчас возвращается Владлен Юрченко после дисквалификации, поэтому у нас больше позитива, тем более, когда выигрываешь – крылья вырастают у ребят. Я надеюсь на следующей игре у нас лавка будет более качественная.

Шахаб? Мы очень рады, что у нас появился такой игрок, и видим его желание присоединиться к Заре. Большое спасибо нашему руководству, которое этот переход организовало и провело. Мы говорим, всегда в контакте с игроками, было так и договорено, что он полчаса сыграет. Надеюсь, что в следующей игре больше времени у него будет, работа не прекращается. А так добавляется качественный игрок – это только пользу для всей нашей команды", – приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Заря благодаря дублю Гладкого победила Десну в битве за пьедестал