Валенсия переиграла Севилью по всем показателям, кроме самого главного. Роман Яремчук и партнеры нанесли аж 14 ударов по воротам "нервионцев" против одного у гостей, однако забить хотя бы раз так и не смогли.

Яремчук запорол два голевых момента в матче с Севильей – Валенсия сыграла вничью и осталась вне зоны еврокубков

Нападающий сборной Украины сыграл 73 минуты и получил от Sofa Score оценку 6,1 – самый низкий балл в матче. Яремчук имел два момента, чтобы отличиться, а по xG наиграл на 0,78 гола. На 19-й минуте Роман из пределов вратарской не попал нормально по мячу, упустив супершанс. Во втором тайме нападающий "летучих мышей" вышел почти один на один под острым углом, но снова проиграл дуэль голкиперу.

Нулевая ничья оставила Валенсию на 8 месте турнирной таблицы Ла Лиги (36 очков). Севилья занимает 14 строчку, набрав 24 балла.