Валенсія переграла Севілью за всіма показниками, окрім найголовнішого. Роман Яремчук і партнери завдали аж 14 ударів по воротах "нервіонців" проти одного у гостей, однак забити бодай раз так і не змогли.

Яремчук запоров два гольових моменти у матчі з Севільєю – Валенсія зіграла внічию й залишилась поза зоною єврокубків

Нападник збірної України зіграв 73 хвилини і отримав від Sofa Score оцінку 6,1 – найнижчий бал у матчі. Яремчук мав два моменти, щоб відзначитися, а за xG награв на 0,78 гола. На 19-й хвилині Роман з меж воротарського не влучив нормально по м'ячу, змарнувавши супершанс. У другому таймі нападник "кажанів" вийшов майже сам на сам під гострим кутомЮ але знову програв дуель голкіперу.

Нульова нічия залишила Валенсію на 8 місці турнірною таблиці Ла Ліги (36 очок). Севілья посідає 14 сходинку, набравши 24 бали.