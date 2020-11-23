Юрий Максимов признан лучшим тренером 10-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

Шахтер выдал второй худший старт в чемпионате Украины в 21 веке

Эксперты оценили работу наставника полтавчан в 4,8 балла из максимальных 5. Отметим, что Ворскла разгромила Колос (3:0).

К слову, эта победа помогла горожанам подняться на третье место в чемпионате Украины. Теперь Ворскла отстает на 1 очко от второго Шахтера.

Ворскла разгромила Колос в битве за третье место УПЛ и прервала безвыигрышную серию