УПЛ выбрала лучшего тренера 10-го тура
13:09 - Читати українською
Всеукраинское объединение тренеров выбрало лучшего наставника 10-го тура УПЛ.
Юрий Максимов признан лучшим тренером 10-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Эксперты оценили работу наставника полтавчан в 4,8 балла из максимальных 5. Отметим, что Ворскла разгромила Колос (3:0).
К слову, эта победа помогла горожанам подняться на третье место в чемпионате Украины. Теперь Ворскла отстает на 1 очко от второго Шахтера.
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