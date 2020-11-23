УПЛ обрала найкращого тренера 10-го туру
13:06 - Читать на русском
Всеукраїнське об'єднання тренерів обрало найкращого наставника 10-го туру УПЛ.
Юрій Максимов визнаний найкращим тренером 10-го туру чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Експерти оцінили роботу наставника полтавців у 4,8 бали із максимальних 5. Відзначимо, що Ворскла розгромила Колос (3:0).
До слова, ця перемога допомогла полтавцям піднятись на третє місце у чемпіонаті України. Тепер Ворскла відстає на 1 очко від другого Шахтаря.
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