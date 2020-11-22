Колос и Ворскла встретились в битве за промежуточное третье место после Динамо и Шахтера. Обе команды вышли в схемах с тремя защитниками, но в обороне никто не отсиживался. Уже на первой минуте Богданов остро пробил с линии штрафной площади, но мяч разминулся с воротами.

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Пошла рваная игра, в которой трудно было отдать кому-то предпочтение. Ворскла организовала хорошую атаку правым флангом (помешал офсайд), а на другом конце поля Колос ответил заблокированным ударом Лысенко. Хозяева постепенно захватили инициативу и строили острые атаки. В первую очередь – благодаря Кане.

Малиец на скорости протащил мяч через полполя и заставил Новака сфолить. Арбитр указал на 11-метровую отметку, но после вмешательства VAR пенальти трансформировался в штрафной, а Яворский со стандарта выстрелил над перекладиной. Вскоре Кане воспользовался обрезкой Ореховского и разогнал контрвыпад – Пуцлин с острого угла не переиграл Волынца.

Еще через несколько минут Кане классно подал со штрафного на дальнюю штангу, однако Чеснаков головой попал в каркас ворот. Ближе к концу первого тайма активность африканца все же вылилась в гол. Он протянул мяч и нашел на фланге Степанюка, тот накрутил Гавриша и подал в центр штрафной, куда вбежал Скляр. Удар головой – 1:0!

Колос сразу после перерыва устроил блицкриг и попытался отыграться. Наиболее остро били Задоя и Богданов, но оба выстрела заблокировал Чеснаков. Гости апеллировали, что капитан Ворсклы помогал себе руками, однако ни главный судья, ни VAR нарушения не увидели. А вот полтавчане ответили результативной атакой. Кане хорошим пасом нашел Пердуту, прострел вдоль ворот потянул голкипер, но первым на добивание успел Щербак.

Через несколько минут счет стал уже разгромным – Яворский головой замкнул подачу с углового. Здесь Волынец был бессилен, хотя перед тем осуществил эффектный сейв, вытащив мяч из "девятки" после классного удара Кане со штрафного. Малиец сегодня не вписал свою фамилию в протокол, однако провел роскошный матч. Его африканские коллеги – Якубу и Альюн – также были на уровне.

Ворскла почувствовала тотальную уверенность, доминировала и спокойно выходила из обороны через мелкий пас. Колос пытался что-то придумать, но мяч не залетал в ворота – хорошо играл Ткаченко, а Гавриш, Морозко и Селезнев не попадали в створ. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Полтавы – 3: 0!

Ворскла прервала 3-матчевую безвыигрышную серию, набрала 19 очков, закрепилась на третьем месте и вплотную приблизилась к Шахтеру. Колос с 15 баллами остался пятым в турнирной таблице УПЛ.

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