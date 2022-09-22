УПЛ утвердила даты и время начала матчей шестого тура
19:12 - Читати українською
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 6-м туре чемпионата.
Матчи 6-го тура УПЛ будут проводиться в течение 4 дней: с 7 по 10 октября включительно, сообщает официальный сайт организации.
Динамо подписывает результативного новичка – поиграл за Нидерланды, может закрыть много позиций, приемлемая цена
7 октября (пятница)
Верес – Металлист – 15:00
Колос – Ингулец – 17:00
8 октября (суббота)
Ворскла – Черноморец – 13:00
Львов – Шахтер – 15:00
9 октября (воскресенье)
СК Днепр-1 – Заря – 13:00
Кривбасс – Минай – 15:00
Динамо – Рух – 17:00
10 октября (понедельник)
Александрия – Металлист 1925 – 17:00
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter