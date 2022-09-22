УПЛ затвердила дати та час початку матчів шостого туру
19:12 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 6-му турі чемпіонату.
Матчі 6-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 4 днів: з 7 по 10 жовтня включно, повідомляє офіційний сайт організації.
Динамо підписує результативного новачка – пограв за збірні Нідерландів, може закрити багато позицій, прийнятна ціна
7 жовтня (п’ятниця)
Верес – Металіст – 15:00
Колос – Інгулець – 17:00
8 жовтня (субота)
Ворскла – Чорноморець – 13:00
Львів – Шахтар – 15:00
9 жовтня (неділя)
СК Дніпро-1 – Зоря – 13:00
Кривбас – Минай – 15:00
Динамо – Рух – 17:00
10 жовтня (понеділок)
Олександрія – Металіст 1925 – 17:00
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter