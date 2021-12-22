УПЛ утвердила даты и время начала матчей 19-го и 20-го туров
Украинская премьер-лига определилась с графиком противостояний в двух турах после зимней паузы.
Матчи 19-го тура растянутся на четыре дня, а 20-й тур проведут в течение трех дней, сообщает официальный сайт организации.
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19 ТУР
25 февраля (пятница)
Минай – Заря – 19:30
26 февраля (суббота)
Динамо – Ингулец – 14:00
Металлист 1925 – Шахтер – 17:00
Александрия – Львов – 19:30
27 февраля (воскресенье)
Рух – Колос – 14:00
СК Днепр-1 – Десна – 17:00
Ворскла – Верес – 19:30
28 февраля (понедельник)
Черноморец – Мариуполь – 19:30
20 ТУР
5 марта (суббота)
Минай – Верес – 14:00
Александрия – Колос – 17:00
Заря – Мариуполь – 19:30
6 марта (воскресенье)
Ингулец – Львов – 14:00
Шахтер – Черноморец – 17:00
Десна – Динамо – 19:30
7 марта (понедельник)
Рух – СК Днепр-1 – 17:00
Металлист 1925 – Ворскла – 19:30
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