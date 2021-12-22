УПЛ затвердила дати та час початку матчів 19-го та 20-го турів
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у двох турах після зимової паузи.
Матчі 19-го туру розтягнуться на чотири дні, а 20-й тур проведуть протягом трьох днів, повідомляє офіційний сайт організації.
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19 ТУР
25 лютого (п’ятниця)
Минай – Зоря – 19:30
26 лютого (субота)
Динамо – Інгулець – 14:00
Металіст 1925 – Шахтар – 17:00
Олександрія – Львів – 19:30
27 лютого (неділя)
Рух – Колос – 14:00
СК Дніпро-1 – Десна – 17:00
Ворскла – Верес – 19:30
28 лютого (понеділок)
Чорноморець – Маріуполь – 19:30
20 ТУР
5 березня (субота)
Минай – Верес – 14:00
Олександрія – Колос – 17:00
Зоря – Маріуполь – 19:30
6 березня (неділя)
Інгулець – Львів – 14:00
Шахтар – Чорноморець – 17:00
Десна – Динамо – 19:30
7 березня (понеділок)
Рух – СК Дніпро-1 – 17:00
Металіст 1925 – Ворскла – 19:30
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