Украинская Премьер-лига назвала кандидатов на звание лучшего тренера чемпионата Украины за последние два месяца.

Мирча Луческу, Роберто Де Дзерби, Игорь Йовичевич, Ярослав Вишняк и Виктор Скрипник претендуют на награду лучшему наставнику чемпионата Украины в период с ноября по декабрь, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Идеальные показатели имеют только двое – Шахтер Де Дзерби и СК Днепр-1 Йовичевича выиграли все свои поединки за это время. Луческу и Скрипник также имеют схожие показатели – по 3 победы в 5 матчах (да еще по 1 ничьей и 1 поражению).

Неплохие показатели и у главного тренера Колоса Ярослава Вишняка, команда которого в 6 матчах одержала 4 победы. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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