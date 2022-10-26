Матчи 11-го и 12-го туров УПЛ будут проводиться в течение 3 дней: с 4 по 6 ноября и с 8 по 10 ноября соответственно, сообщает официальный сайт организации. На поединки 13-го тура выделили всего два дня – 13-14 ноября.

Все фургоны VAR находятся в Украине, клубы могут их заказывать на матчи чемпионата – официальное заявление УАФ

11 ТУР

4 ноября (пятница)

Ворскла – Львов – 13:00

5 ноября (суббота)

Александрия – Колос – 13:00

Металлист 1925 – Верес – 15:00

Заря – Металлист – 15:00

Шахтер – Ингулец – 17:00

6 ноября (воскресенье)

СК Днепр-1 – Минай – 13:00

Черноморец – Динамо – 15:00

Рух – Кривбасс – 17:00

12 ТУР

8 ноября (вторник)

Металлист – Металлист 1925 – 13:00

Ингулец – Заря – 15:00

9 ноября (среда)

Кривбасс – Ворскла – 13:00

Верес – Шахтер – 15:00

Колос – СК Днепр-1 – 17:00

10 ноября (четверг)

Львов – Рух – 13:00

Минай – Черноморец – 13:00

Динамо – Александрия – 15:00

13 ТУР

13 ноября (воскресенье)

Ворскла – СК Днепр-1 – 13:00

Александрия – Верес – 15:00

Шахтер – Заря – 17:00

Динамо – Колос – 17:00

14 ноября (понедельник)

Металлист – Кривбасс – 13:00

Рух – Минай – 15:00

Черноморец – Львов – 15:00

Металлист 1925 – Ингулец – 17:00

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