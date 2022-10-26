УПЛ утвердила даты и время начала матчей 11-го, 12-го и 13-го туров
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в трех турах подряд.
Матчи 11-го и 12-го туров УПЛ будут проводиться в течение 3 дней: с 4 по 6 ноября и с 8 по 10 ноября соответственно, сообщает официальный сайт организации. На поединки 13-го тура выделили всего два дня – 13-14 ноября.
Все фургоны VAR находятся в Украине, клубы могут их заказывать на матчи чемпионата – официальное заявление УАФ
11 ТУР
4 ноября (пятница)
Ворскла – Львов – 13:00
5 ноября (суббота)
Александрия – Колос – 13:00
Металлист 1925 – Верес – 15:00
Заря – Металлист – 15:00
Шахтер – Ингулец – 17:00
6 ноября (воскресенье)
СК Днепр-1 – Минай – 13:00
Черноморец – Динамо – 15:00
Рух – Кривбасс – 17:00
12 ТУР
8 ноября (вторник)
Металлист – Металлист 1925 – 13:00
Ингулец – Заря – 15:00
9 ноября (среда)
Кривбасс – Ворскла – 13:00
Верес – Шахтер – 15:00
Колос – СК Днепр-1 – 17:00
10 ноября (четверг)
Львов – Рух – 13:00
Минай – Черноморец – 13:00
Динамо – Александрия – 15:00
13 ТУР
13 ноября (воскресенье)
Ворскла – СК Днепр-1 – 13:00
Александрия – Верес – 15:00
Шахтер – Заря – 17:00
Динамо – Колос – 17:00
14 ноября (понедельник)
Металлист – Кривбасс – 13:00
Рух – Минай – 15:00
Черноморец – Львов – 15:00
Металлист 1925 – Ингулец – 17:00
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