Матчі 11-го та 12-го турів УПЛ будуть проводитись протягом 3 днів: з 4 по 6 листопада та з 8 по 10 листопада відповідно, повідомляє офіційний сайт організації. На поєдинки 13-го туру виділили лише два дні – 13-14 листопада.

Усі фургони VAR перебувають в Україні, клуби можуть їх замовляти на матчі чемпіонату – офіційна заява УАФ

11 ТУР

4 листопада (п’ятниця)

Ворскла – Львів – 13:00

5 листопада (субота)

Олександрія – Колос – 13:00

Металіст 1925 – Верес – 15:00

Зоря – Металіст – 15:00

Шахтар – Інгулець – 17:00

6 листопада (неділя)

СК Дніпро-1 – Минай – 13:00

Чорноморець – Динамо – 15:00

Рух – Кривбас – 17:00

12 ТУР

8 листопада (вівторок)

Металіст – Металіст 1925 – 13:00

Інгулець – Зоря – 15:00

9 листопада (середа)

Кривбас – Ворскла – 13:00

Верес – Шахтар – 15:00

Колос – СК Дніпро-1 – 17:00

10 листопада (четвер)

Львів – Рух – 13:00

Минай – Чорноморець – 13:00

Динамо – Олександрія – 15:00

13 ТУР

13 листопада (неділя)

Ворскла – СК Дніпро-1 – 13:00

Олександрія – Верес – 15:00

Шахтар – Зоря – 17:00

Динамо – Колос – 17:00

14 листопада (понеділок)

Металіст – Кривбас – 13:00

Рух – Минай – 15:00

Чорноморець – Львів – 15:00

Металіст 1925 – Інгулець – 17:00

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