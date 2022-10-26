УПЛ затвердила дати та час початку матчів 11-го, 12-го та 13-го турів
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у трьох поспіль турах.
Матчі 11-го та 12-го турів УПЛ будуть проводитись протягом 3 днів: з 4 по 6 листопада та з 8 по 10 листопада відповідно, повідомляє офіційний сайт організації. На поєдинки 13-го туру виділили лише два дні – 13-14 листопада.
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11 ТУР
4 листопада (п’ятниця)
Ворскла – Львів – 13:00
5 листопада (субота)
Олександрія – Колос – 13:00
Металіст 1925 – Верес – 15:00
Зоря – Металіст – 15:00
Шахтар – Інгулець – 17:00
6 листопада (неділя)
СК Дніпро-1 – Минай – 13:00
Чорноморець – Динамо – 15:00
Рух – Кривбас – 17:00
12 ТУР
8 листопада (вівторок)
Металіст – Металіст 1925 – 13:00
Інгулець – Зоря – 15:00
9 листопада (середа)
Кривбас – Ворскла – 13:00
Верес – Шахтар – 15:00
Колос – СК Дніпро-1 – 17:00
10 листопада (четвер)
Львів – Рух – 13:00
Минай – Чорноморець – 13:00
Динамо – Олександрія – 15:00
13 ТУР
13 листопада (неділя)
Ворскла – СК Дніпро-1 – 13:00
Олександрія – Верес – 15:00
Шахтар – Зоря – 17:00
Динамо – Колос – 17:00
14 листопада (понеділок)
Металіст – Кривбас – 13:00
Рух – Минай – 15:00
Чорноморець – Львів – 15:00
Металіст 1925 – Інгулець – 17:00
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