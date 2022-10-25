В нем УАФ разъяснила процедуру использования системы видеоповторов в чемпионате Украины, поскольку в последнее время возникают вопросы к организации работы VAR в поединках УПЛ.

УПЛ надеется вернуться к "роскоши VAR" в следующем сезоне – количество фургонов должно увеличиться

Сейчас в Украине есть три полностью укомплектованные системы VAR. Приобретение первого фургона было произведено полностью за средства УАФ. Второй и третий фургоны приобрели на деньги УАФ и частично – за счет УПЛ. Все три фургона находятся на территории Украины (ранее в СМИ была информация, что один из них был передан в Румынию).

Назначение VAR на матчи УПЛ происходит в соответствии с регламентом, с которым были ознакомлены перед началом соревнований все клубы. Для определения матчей УПЛ, в которых будет использоваться система VAR, создается специальная комиссия в составе Олега Протасова (первого вице-президента УАФ), исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого и председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Именно они определяют один поединок в туре, где работает система видеоповторов.

В течение одного тура УАФ выделяет один фургон VAR за свой счет. Второй и третий фургоны VAR могут заказать сами клубы на платной основе. Для рассмотрения такого обращения клуб должен послать оформленную надлежащим образом заявку, требования к которой указаны в разъяснении на сайте УАФ.

Калиниченко выдал главное шоу на ЧМ-2006, Тимощук – лучший после Пирло: свежий взгляд на единственный Мундиаль сборной