Тур продлится три дня, сообщает сайт УПЛ. Откроют его Минай и Кривбасс, а закроют программу Черноморец и Ворскла. Также болельщиков будет ждать топовое противостояние – Заря будет принимать СК Днепр-1.

Львов сыграет с Шахтером дважды подряд – адский календарь нового наставника

Календарь тура

14 апреля (пятница)

13:00 – Минай – Кривбасс

15:00 – Рух – Динамо

15 апреля (суббота)

13:00 – Ингулец – Колос

13:00 – Металлист – Верес

15:00 – Металлист 1925 – Александрия

15:00 – Заря – Днепр-1

16 апреля (воскресенье)

14:00 – Шахтер – Львов

15:00 – Черноморец – Ворскла

Луческу стоит уйти: главная проблема румына, указатель от Шахтера и достойная замена другим иностранцем, которого вы знаете