Львовяне и дончане сыграют дважды подряд – между 20 и 21 турами 12 или 13 апреля. Окончательная дата будет зависеть от даты следующего матча, утверждает ТаТоТаке.

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Предварительно клубы договорились разделить эти поединки, которые примет Арена Львов, 3-дневной паузой для восстановления. Нового наставника львовян Анатолия Бессмертного ожидает безумный календарь – Динамо, СК Днепр-1 и 2 матча с Шахтером.

Напомним, дуэль должна была состояться еще 8 октября, но Шахтер попросил УПЛ перенести ее в связи с напряженным еврокубковым графиком и логистическими трудностями.

Сейчас "горняки" возглавляют турнирную таблицу УПЛ, имея в активе 42 пункта. Львов идет последним с 13 зачетными баллами.

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