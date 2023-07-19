Новая попытка наладить телепул в УПЛ может быть гораздо более близкой к народу.

Сегодня 13 из 16 клубов элиты наконец-то пришли к соглашению о создании единого транслятора. KDK дает первые очертания планов, которые обсуждали.

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– все клубы (не только Рух) скидываются на оплату продакшена.

– все матчи сезона 2023/24 транслируются бесплатно – на всех возможных площадках (ОТТ-платформы, ютуб, телеканалы).

– сезон 2024/25 – платные трансляции на ОТТ-платформах и ютубе.

– еще через сезон – платные трансляции на собственной ОТТ-платформе УПЛ-ТВ (пока это только планы).

– 20 июля клубы проведут еще одно совещание по уточнению деталей.

Напомним, бесплатный показ был едва ли не главным аргументом в арсенале Динамо, СК Днепр-1 и Зари, до сих пор сохраняющих верность "1+1 media".

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