Нова спроба налагодити телепул в УПЛ може бути значно ближчою до народу.

Сьогодні 13 з 16 клубів еліти нарешті дійшли згоди про створення єдиного транслятора. KDK надає перші обриси планів, які обговорювали.

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– всі клуби (не лише Рух) скидуються на оплату продакшену.

– всі матчі сезону 2023/24 транслюються безкоштовно – на усіх можливих майданчиках (ОТТ-платформи, ютуб, телеканали).

– сезон 2024/25 – платні трансляції на ОТТ-платформах і ютубі.

– ще через сезон – платні трансляції на власній ОТТ-платформі УПЛ-ТБ (поки що це лише плани).

– 20 липня клуби проведуть ще одну нараду для уточнення деталей.

Нагадаємо, безкоштовний показ був ледь не головним аргументом в арсеналі Динамо, СК Дніпро-1 та Зорі, які досі зберігають вірність "1+1 media".

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