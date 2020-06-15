УПЛ стала второй лигой в Европе по частоте назначений пенальти – больше всех арбитры "помогают" Шахтеру

Игроки украинских клубов оказались одним из самых неосмотрительных во время действий в своей штрафной.

УПЛ оказалась среди лидеров рейтинга регулярности назначения пенальти, который опубликовали на сайте Футбольной обсерватории (CIES).

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В среднем игрокам элитного дивизиона Украины достаточно 231 минуту, чтобы "привезти" в свои ворота "точку". В Европе только один чемпионат действует "более оперативно" – это польская Екстракляса (230 минут). Тройку лидеров с 233 минутами замкнула сербская Суперлига, а среди "аутсайдеров" – АПЛ (382) и норвежская Элитная серия (389).

Добавим, что среди отечественных клубов право на пенальти чаще всего получает Шахтер (334 минуты), следом идут Динамо и Заря – 360 и 381 соответственно.

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