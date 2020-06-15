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УПЛ стала другою лігою в Європі за частотою призначень пенальті – найбільше арбітри "допомагають" Шахтарю

19:22 17 Читать на русском
УПЛ стала другою лігою в Європі за частотою призначень пенальті – найбільше арбітри "допомагають" Шахтарю
Коваленко б'є пенальті / Сайт Шахтаря

Гравці українських клубів виявилися одним з найнеобачніших під час дій у власному штрафному майданчику.

УПЛ опинилася серед лідерів рейтингу регулярності призначення пенальті, який опублікували на сайті Футбольної обсерваторії (CIES).

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В середньому гравцям елітного дивізіону України достатньо 231 хвилину, щоб "привезти" у свої ворота "позначку". У Європі лише один чемпіонат діє "оперативніше" – це польська Екстракляса (230 хвилин). Трійку лідерів з 233 хвилинами замкнула сербська Суперліга, а серед "аутсайдерів" – АПЛ (382) і норвезька Елітна серія (389).

Додамо, що серед вітчизняних клубів право на пенальті найчастіше отримує Шахтар (334 хвилини), слідом ідуть Динамо і Зоря – 360 та 381 відповідно.

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