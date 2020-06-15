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"Слава богу, что заметил, как Сидорчуку ногу чуть не оторвали": Леоненко возмущен судейством в матче Заря – Динамо

08:00 126 Читати українською
"Слава богу, что заметил, как Сидорчуку ногу чуть не оторвали": Леоненко возмущен судейством в матче Заря – Динамо
Виктор Леоненко / Фото из открытых источников

Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко низко оценил работу арбитра Николая Балакина в матче киевлян против Зари (3 1).

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвек
 
Виталий Буяльский 71’
Карлос Де Пена 75’
Виктор Цыганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Виталий Буяльский
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвек
90+6’ Виктор Цыганков

"Ошибки Балакина: не дал пенальти за руку Попова, не удалил Кендзеру. Слава богу, что заметил, как Сидорчуку ногу чуть не оторвали.

Заря – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча

Юрченко, который пробил в перекладину, заставил Михайличенко сделать тройную замену. Это стало решающим фактором победы киевлян. Динамо до 60-й минуты вообще не было, а иногда казалось, что киевляне в меньшинстве играют. Заря хорошо контролировала мяч. Я не понимаю Геллера, если он распустит эту команду", – заявил Леоненко в эфире Великого Футбола.

Напомним, Динамо смогло вырвать волевую победу 3:1 и выйти на чистое второе место турнирной таблицы.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Заря - Динамо Киев Виктор Леоненко Николай Балакин Николай Балакин
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