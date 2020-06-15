"Слава богу, что заметил, как Сидорчуку ногу чуть не оторвали": Леоненко возмущен судейством в матче Заря – Динамо

Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко низко оценил работу арбитра Николая Балакина в матче киевлян против Зари (3 1).

"Ошибки Балакина: не дал пенальти за руку Попова, не удалил Кендзеру. Слава богу, что заметил, как Сидорчуку ногу чуть не оторвали.

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Юрченко, который пробил в перекладину, заставил Михайличенко сделать тройную замену. Это стало решающим фактором победы киевлян. Динамо до 60-й минуты вообще не было, а иногда казалось, что киевляне в меньшинстве играют. Заря хорошо контролировала мяч. Я не понимаю Геллера, если он распустит эту команду", – заявил Леоненко в эфире Великого Футбола.

Напомним, Динамо смогло вырвать волевую победу 3:1 и выйти на чистое второе место турнирной таблицы.

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