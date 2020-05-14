УПЛ возвращается 30 мая – Динамо официально подтвердило

Чемпионат Украины уже в ближайшее время продолжит радовать болельщиков.

Украинская Премьер-лига приняла решение провести первый матч после карантина 30 мая, сообщает прес-служба Динамо.

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Ранее глава Минздрава сообщил, что как минимум до сентября поединки будут проходить при закрытых трибунах.

Напомним, украинский футбол находится на паузе около двух месяцев. На данный момент сыграно 23 тура. Безоговорочным лидером гонки является Шахтер, Заря расположилась на второй строчке, опережая Динамо по дополнительным показателям.

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