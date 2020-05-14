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УПЛ возвращается 30 мая – Динамо официально подтвердило

14:27 141 Читати українською
УПЛ возвращается 30 мая – Динамо официально подтвердило
Динамо – Шахтер / Фото ФК Шахтер

Чемпионат Украины уже в ближайшее время продолжит радовать болельщиков.

Украинская Премьер-лига приняла решение провести первый матч после карантина 30 мая, сообщает прес-служба Динамо.

"Если у игрока обнаружат вирус – вся команда должна быть изолирована", – глава Минздрава сообщил, когда вернется УПЛ

Ранее глава Минздрава сообщил, что как минимум до сентября поединки будут проходить при закрытых трибунах.

Напомним, украинский футбол находится на паузе около двух месяцев. На данный момент сыграно 23 тура. Безоговорочным лидером гонки является Шахтер, Заря расположилась на второй строчке, опережая Динамо по дополнительным показателям.

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коронавирус УПЛ
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