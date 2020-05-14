"Если у игрока обнаружат вирус – вся команда должна быть изолирована", – глава Минздрава сообщил, когда вернется УПЛ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал важные детали восстановления УПЛ.

"Для восстановления матчей УПЛ мы рассматриваем дату 30 мая. В то же время необходимо обеспечить ПЛР-тестирования, поскольку это безопасность наших футболистов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность во время матчей всех людей на стадионе.

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Если у одного из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда должна пойти на самоизоляцию на 14 дней. Если накануне они играли официальный матч, то необходимо изолировать команду-соперника.

Когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, только тогда болельщики смогут вернуться на стадионы. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", – рассказал Степанов для программы Залишайся з футболом.

Напомним, чемпионат Украины стоит на паузе около двух месяцев, сыграно 23 тура.

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