УПЛ повертається 30 травня – Динамо офіційно підтвердило

Чемпіонат України вже найближчим часом продовжить тішити вболівальників.

Українська Прем'єр-ліга прийняла рішення провести перший матч після карантину 30 травня, повідомляє прес-служба Динамо.

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Раніше очільник МОЗ повідомив, що як мінімум до вересня поєдинки будуть відбуватись за закритих трибун.

Нагадаємо, український футбол перебуває на паузі близько двох місяців. На даний момент зіграно 23 тури. Беззаперечним лідером перегонів є Шахтар, Зоря розташувалась на другій сходинці, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

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