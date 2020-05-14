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КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

УПЛ повертається 30 травня – Динамо офіційно підтвердило

14:27 4367 Читать на русском
УПЛ повертається 30 травня – Динамо офіційно підтвердило
Динамо – Шахтар / Фото ФК Шахтар

Чемпіонат України вже найближчим часом продовжить тішити вболівальників.

Українська Прем'єр-ліга прийняла рішення провести перший матч після карантину 30 травня, повідомляє прес-служба Динамо.

"Якщо у гравця виявлять вірус – вся команда повинна бути ізольована", – очільник МОЗ повідомив, коли повернеться УПЛ

Раніше очільник МОЗ повідомив, що як мінімум до вересня поєдинки будуть відбуватись за закритих трибун.

Нагадаємо, український футбол перебуває на паузі близько двох місяців. На даний момент зіграно 23 тури. Беззаперечним лідером перегонів є Шахтар, Зоря розташувалась на другій сходинці, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

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УПЛ Головне коронавірус
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