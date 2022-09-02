"31 августа 2022 года Украинская Премьер-Лига получила два решения от Печерского районного суда г. Киева за подписями судей Волковой С. Я. и Вовка С. В.

Печерский суд вмешался в телеконфликт УПЛ – запрет кидать страйки YouTube-каналам 1+1 Media и снимать очки с клубов

Этими определениями, которые базируются на исках двух граждан, Печерский районный суд г. Киева запретил Украинской Премьер-Лиге предпринимать определенные действия по препятствованию реализации прав на использование домашних матчей ФК Динамо (Киев), СК Днепр-1 (Днепр), ФК Заря (Луганск), ФК Металлист (Харьков), ФК Рух (Львов) в рамках Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов ОПФКУ Премьер-лига сезона 2022/23 годов на некоторых YouTube-каналах.

УПЛ заявляет, что данный вопрос будет решаться в юридической плоскости в соответствии с нормами действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми документами Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-Лиги. Соответствующие определения Печерского районного суда г. Киева от 31 августа 2022 будут обжалованы УПЛ в предусмотренные действующим законодательством сроки", – говорится в заявлении на официальном сайте УПЛ.

Напомним, Печерский суд Киева запретил УПЛ снимать очки с Динамо, Металлиста, Руха, СК Днепр-1 и Зари за трансляции на других медиаресурсах и кидать страйки на трансляции матчей в YouTube. Оба определения об обеспечении иска подлежат немедленному исполнению.

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