"31 серпня 2022 року Українська Прем’єр-Ліга отримала дві ухвали від Печерського районного суду м. Києва за підписами суддів Волкової С. Я. та Вовка С. В.

Печерський суд втрутився у телеконфлікт УПЛ – заборона кидати страйки YouTube-каналам 1+1 Media та знімати очки з клубів

Цими ухвалами, які базуються на позовах двох громадян, Печерський районний суд м. Києва заборонив Українській Прем'єр-Лізі вчиняти певні дії з перешкоджання реалізації прав на використання домашніх матчів ФК Динамо (Київ), СК Дніпро-1 (Дніпро), ФК Зоря (Луганськ), ФК Металіст (Харків), ФК Рух (Львів) у рамках Чемпіонату України з футболу серед команд клубів ОПФКУ Прем’єр-ліга сезону 2022/23 років на деяких Youtube-каналах.

УПЛ заявляє, що дане питання буде вирішуватися в юридичній площині відповідно до норм чинного законодавства України та нормативно-правових документів Української Асоціації Футболу й Української Прем’єр-Ліги. Відповідні ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31 серпня 2022 року будуть оскаржені УПЛ у передбачені чинним законодавством терміни", – йдеться у заяві на офіційному сайті УПЛ.

Нагадаємо, Печерський суд м. Києва заборонив УПЛ знімати очки з Динамо, Металіста, Руху, СК Дніпро-1 та Зорі за трансляції на інших медіаресурсах та кидати страйки на трансляції матчів в YouTube. Обидві ухвали про забезпечення позову підлягають негайному виконанню.

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