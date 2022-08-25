Первый тур чемпионата Украины подарил кучу инфоповодов, но далеко не все из них оказались футбольными.

23 августа стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги. Без зрителей на трибунах, с воздушными тревогами и регулярными угрозами ракетных ударов. Украинские клубы продемонстрировали всему миру свою храбрость и любовь к футболу.

Малиновский поссорился с тренером и выбирает новый клуб – Зинченко зовет к себе, вердикт гуру инсайдов и роль жены

Правда, на этом комплименты кончаются. Ведь первые матчи ознаменовались рядом скандалов – от недопуска съемочных групп Setanta Sports на стадионы в Ужгороде и Львове до удаления наставника Кривбасса Юрия Вернидуба. Обо всем самом главном – в нашем новом дайджесте на YouTube-канале "Футбол 24".