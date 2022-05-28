"Наши мотивы заключаются в том, что у нас большое количество легионеров. У меня большие сомнения, что они захотят играть в нашей команде. В стране, которая находится в состоянии войны.

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Это большой вопрос, вернутся ли они. Это сразу отразится на уровне чемпионата, я уверен, что мы сделаем несколько шагов назад в плане качества УПЛ, если решим играть в Украине.

Но, в любом случае, мы примем решение лиги. Если скажут играть здесь, то мы будем подстраиваться под новую реальность, создавать команду из наших игроков и играть исключительно в Украине", – сказал Русол в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, по итогам встречи руководства и клубов УПЛ было согласовано, что окончательное решение относительно формата чемпионата, страны проведения и игрового календаря будут принимать по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями.

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