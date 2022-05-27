На официальном сайте УПЛ появились итоги собрания, которые можно выделить в следующие тезисы:

– Все клубы единодушно сошлись в главном вопросе: футболу в Украине – быть!

– Окончательное решение о формате чемпионата, стране проведения и игровом календаре будет принято по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями. То же касается дальнейших перспектив чемпионата юношеских команд.

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– Было решено закрепить за Мариуполем и Десной места в украинской Премьер-лиге. Все участники встречи единогласно поддержали эту инициативу.

– Исходя из сложной ситуации в стране в связи с военной агрессией РФ, на сезон 2022/23 годов будет разработан и принят временный специальный регламент, предусматривающий условия проведения соревнований в сложившейся ситуации.

– Также поднимался вопрос о тендере медиа-прав УПЛ. Руководство лиги сообщило клубам, что переговоры о покупке прав на трансляцию чемпионата продолжаются, потенциальные партнеры продолжают выражать заинтересованность и открыты для плодотворного сотрудничества на выгодных финансовых условиях. Более подробные переговоры будут продолжены после утверждения места проведения и формата чемпионата.

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