Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Это уже двадцать девятая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.



Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: впечатляющее решение по УПЛ, Шахтер теряет лидера

10:55. Экс-легионер Шахтера и Динамо набил тату в виде трезубца – это не первая акция в честь Украины.

10:27. "Эмемемщик, ты только что-то чужое спи**ить можешь": Белик ответил вождю "ДНР", который мечтает создать "свой" Шахтер.

10:00. Карпаты и Эпицентр готовы пополнить Первую лигу – у многих других клубов есть проблемы с испуганными "изгнанниками".

9:42. "Я не верю, что легионеры сейчас приедут в Украину": Палкин скептически настроен по проведению УПЛ в нашей стране.

9:05. Мудрик прошел медосмотр для Байера – в Германии готовы объявить о трансфере и удивлены поступком Ахметова.

8:30. Шахтер может играть украинской командой в УПЛ, а на ЛЧ готовить легионеров: известный журналист поразмышлял, как "горняки" будут решать ситуацию с нежеланием легионеров играть в Украине.

8:00. Металлист выступил с официальным заявлением по поводу нынешней роли Ярославского в функционировании клуба.