Металлист 1925 отказался от сборов в Турции из-за сложной политической ситуации и угрозы коронавируса

Исполняющий обязанности генерального директора Металлист 1925 Анатолий Биденко поделился планами клуба по подготовке ко второй части сезона.

"Первым вариантом для проведения учебно-тренировочных сборов была Турция. В эту страну наша команда ездила два года подряд, и какой потом была весна, вы все прекрасно знаете. Но не это было первопричиной отказа ехать на побережье Средиземного моря. Обострение общественно-политической ситуации в стране и вооруженный конфликт заставили нас всерьез задуматься о целесообразности посещения Турции. Кроме того, из-за вспышки в мире эпидемии коронавируса клубные врачи выразили сомнения в целесообразности этой поездки. Руководство клуба, пообщавшись с ведущими эпидемиологами Харьковщины, приняло соответствующее решение.

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Далее мы рассматривали возможность поехать на сборы в Грузию и даже договаривались о спаррингах с клубами местной Высшей лиги. Но и этот вариант стал невозможным из-за случаев заболевания опасной болезнью в этой стране. Хотели мы поехать в Одессу на базу Черноморца в Совиньоне, но не тут-то было. Собственно, других вариантов не было.

На экстренном совещании с участием руководства клуба и главного тренера было решено основной сбор также провести на Харьковщине. Мы обеспечим в максимально короткий промежуток времени необходимую подготовку условий для этого", – цитирует Биденко официальный сайт Металлист 1925.

Напомним, после 19 туров Первой лиги харьковчане занимают седьмую строчку, отставая от зоны повышения в классе на два очка.

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