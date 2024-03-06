Трансляции матчей чемпионата Украины на MEGOGO – президент УПЛ сделал четкое заявление
Президент украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о переговорах с медиасервисом MEGOGO по трансляциям матчей чемпионата Украины.
"Я бы не хотел обсуждать слухи и предположения, поэтому скажу просто: переговоры продолжаются, мы открыты к сотрудничеству и будем только рады, если столь значительная платформа с большим спортивным кейсом трансляций с нами будет сотрудничать", – сказал Дикий в интервью сайту "Украинский футбол".
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Проект УПЛ ТВ транслирует домашние матчи 13-ти клубов на более чем 30 площадках. Однако в списке трансляторов отсутствует одна из самых популярных в Украине OTT-платформ – MEGOGO.
Отметим, что домашние поединки Динамо, Зари и Днепра-1 продолжают транслировать ресурсы медиахолдинга "1+1".
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