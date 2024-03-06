"Я бы не хотел обсуждать слухи и предположения, поэтому скажу просто: переговоры продолжаются, мы открыты к сотрудничеству и будем только рады, если столь значительная платформа с большим спортивным кейсом трансляций с нами будет сотрудничать", – сказал Дикий в интервью сайту "Украинский футбол".

В УПЛ озвучили стоимость трансляции одного матча чемпионата

Проект УПЛ ТВ транслирует домашние матчи 13-ти клубов на более чем 30 площадках. Однако в списке трансляторов отсутствует одна из самых популярных в Украине OTT-платформ – MEGOGO.

Отметим, что домашние поединки Динамо, Зари и Днепра-1 продолжают транслировать ресурсы медиахолдинга "1+1".

"Мы не хотели бы брать ни копейки у клубов": что такое УПЛ ТВ и как наш футбол донести аж до США и Канады