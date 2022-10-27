"Мы с Романом (Зозулей, – прим.) говорим об этом. Общаемся с ним еженедельно, но пока не пришли к какому-то выводу. Сейчас говорить об этом – не время. Было бы интересно попробовать и ему, и мне. Но сейчас главная победа должна быть другая, а потом уже будем разбираться.

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Когда придет время, мы с Романом точно будем прикладывать совместные усилия к этому. Есть еще несколько бывших футболистов, которые заинтересованы в изменениях в украинском футболе, но я пока не могу назвать их фамилии", – сказал Худжамов в комментарии FanDay.

Напомним, Зозуля также не исключает возможности побороться за кресло президента УАФ, однако готов говорить об этом только после победы Украины в войне.

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