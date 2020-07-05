Десна уничтожила Колос в матче с шедевральными голами Фаворова и Тотовицкого – Динамо опустилось на третью позицию

В рамках поединка 29-го тура УПЛ Колос потерпел сокрушительное поражение в Чернигове (1:5). Десна благодаря своей победе вернулась на второе место в турнирной таблице.

Десна в случае победы над Колосом поднялась бы на вторую позицию, но первый момент во встрече уже на 2-й минуте создали именно ковалёвцы – это Лысенко пробил с правого края штрафной в ближнюю девятку. Паст парировал, после чего черниговцы перехватили инициативу. Через минуту после удара Лысенко Картушову немного не хватило до замыкания прострела Хлёбаса, а на 9-й минуте северяне уже праздновали взятие ворот – это Будковский головой пробил с точного навеса Хлебаса. 1:0!

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На 18-й минуте Картушов мог удвоить преимущество Десны, заработав пенальти, однако арбитр проигнорировал его довольно убедительное падение в штрафной. Далее команды разменивались ударами в защитников или по воробьям, но в целом преимущество было на стороне северян. Хозяевам не хватало только качественного завершения – и на 37-й минуте Денис Фаворов его дал, мощно пробив с 30-ти метров точно под левую штангу! 2:0. Под конец первого тайма мог и разгром случиться, но удары Будкивского и Хлёбаса с близкой дистанции прошли мимо рамки ворот.

На второй тайм Руслан Костышин выпустил Черноморца и своего сына Дениса. Пока они входили в игру, попытку сократить отставание в счёте сделал Лысенко, мощно выстрелив из-за пределов штрафной в правую девятку – Паст парировал. На 56-й же минуте на помощь гостям решил прийти Гитченко, срезав прострел Костышина под дальнюю штангу – мяч пролетел рядом с ней. Ещё через пять минут случился врыв Смирного и прострел, который неудачно выбил Паст. К сожалению для ковалёвцев, добить с нескольких метров никто не смог. Десна огрызнулась смещением Кузика в центр и ударом в дальний угол с рикошетом – штанга спасла Колос!

После этого на поле прошёл ряд замен, темп игры упал, а моменты исчезли. До 70-х минут на поле было мало чего интересного, но Десна явно превосходила в контроле мяча и территории. Особенно выделялся Кузык, который на 77-й минуте ворвался в штрафную и получил по ногам, заработав пенальти. Приговор уверенно реализовал Фаворов – 3:0. Колос сдался, пропустив на 87-й четвёртый гол (Старенький замкнул передачу Филиппова), однако Кожушко на 89-й забил гол престижа. Впрочем, последнее слово осталось за Десной – в компенсированное время Тотовицкий прямым ударом с углового забил пятый гол северян!

Таким образом, Десна набрала 55 очков и благодаря лучшей статистике очных встреч подвинула Динамо со второго места на третье. Заря пока отстаёт на два зачётных балла.

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