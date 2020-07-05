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"Сухой лист" Тотовицкого и пушка Фаворова в видеообзоре матча Десна – Колос – 5:1

5 июля 19:32 - Читати українською
"Сухой лист" Тотовицкого и пушка Фаворова в видеообзоре матча Десна – Колос – 5:1
Десна – Колос – 5:1 – видеообзор матча

Десна уничтожила Колос (5:1) в матче 29 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

9’ Филипп Будковский
37’ Денис Фаворов
78’ Денис Фаворов
87’ Сергей Старенький
90+1’ Андрей Тотовицкий
 
Олег Кожушко 89’
9’ Филипп Будковский
37’ Денис Фаворов
78’ Денис Фаворов
87’ Сергей Старенький
89’ Олег Кожушко
90+1’ Андрей Тотовицкий

Будковский открыл счет в дебюте игры, а Денис Фаворов мощным дальним ударом увеличил преимущество Десны. После перерыва избиение Колоса продолжилось – Фаворов с пенальти оформил дубль, не ушел без гола и Старенький.

Десна уничтожила Колос в матче с шедевральными голами Фаворова и Тотовицкого – Динамо опустилось на третью позицию

Под занавес встречи подопечные Костышина осилили мяч престижа, впрочем, последнее слово было за хозяевами. Тотовицкий прямым ударом с углового шокировал Волынца – 5:1.

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Теги
Видеоновости Красивые голы Денис Денис Фаворов Андрей Андрей Тотовицкий Десна Десна Колос Колос Десна - Колос
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