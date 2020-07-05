"Сухой лист" Тотовицкого и пушка Фаворова в видеообзоре матча Десна – Колос – 5:1

Десна уничтожила Колос (5:1) в матче 29 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Будковский открыл счет в дебюте игры, а Денис Фаворов мощным дальним ударом увеличил преимущество Десны. После перерыва избиение Колоса продолжилось – Фаворов с пенальти оформил дубль, не ушел без гола и Старенький.

Десна уничтожила Колос в матче с шедевральными голами Фаворова и Тотовицкого – Динамо опустилось на третью позицию

Под занавес встречи подопечные Костышина осилили мяч престижа, впрочем, последнее слово было за хозяевами. Тотовицкий прямым ударом с углового шокировал Волынца – 5:1.