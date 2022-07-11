Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня – у День Державного прапора, повідомляє Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки.

Біля стадіонів обов’язкова наявність, облаштованого за всіма стандартами, місця для укриття. Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться — футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов’язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС.

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