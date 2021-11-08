52-летний специалист ожидаемо признан тренером тура, сообщает официальный сайт УПЛ.

Бомбардир Зари стал игроком тура в УПЛ

Подопечные Максимова прервали 30-матчевую серию Динамо без поражений. По пяти критериям Всеукраинского объединения тренеров по футболу наставник Ворсклы получил балл 4,6. В частности, "пятерками" его наградили за номинальный результат команды, мастерство в работе с кадрами и тренерский талант.

Напомним, что по итогам 14-ти туров Ворскла идет 4-й в чемпионате (28 очков), отставая от третьей строчки всего на один пункт.

Динамо – Ворскла: Максимов наказывает и пишет историю, Луческу не контролирует процесс, новичок топ, а судьи – крайние